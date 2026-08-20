Diamond League: Απίστευτος Καραλής «πέταξε» στα 6,16μ. (vid)

Απίθανα πράγματα από τον Εμμανουήλ Καραλή στη Λωζάνη.

Diamond League: Απίστευτος Καραλής «πέταξε» στα 6,16μ. (vid)
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Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη και να επιβεβαιώνει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λίγο μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία επίδοση στο ενεργητικό του.

Στο μίτινγκ της Diamond League στη Λωζάνη, ο Καραλής ξεπέρασε τα 6,16 μέτρα, πραγματοποιώντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις ολόκληρης της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, η επίδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη προσωπική του επίδοση συνολικά, ενώ είναι η κορυφαία που έχει πετύχει ποτέ σε αγώνα ανοιχτού στίβου.

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