ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Με Αϊτόρ η ενδεκάδα της επιστροφής των Κρητικών στην Ευρώπη

Ο ΟΦΗ έπειτα από πέντε χρόνια θα αγωνιστεί και πάλι στην Ευρώπη, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (21:00) να είναι το μεγάλο εμπόδιο των Κρητικών για την είσοδό τους στη League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο πρώτο παιχνίδι των playoffs κόντρα στους Βούλγαρους, στο οποίο η ομάδα του Ηρακλείου θα προσπαθήσει να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης.

Συγκεκριμένα ο Χριστογεώργος θα βρεθεί κάτω από τα γκολπόστ, με τους Πούγγουρα, Σιέλη και Κωστούλα να απαρτίζουν την τριάδα της άμυνας. Αθανασίου και Αποστολάκης θα πάρουν σε φάση άμυνας τις θέσεις των μπακ, με τους Μπουχαλάκη και Ανδρούτσο στο κέντρο. Στα «φτερά» θα αγωνιστούν Φούντας και Νους, με τον Αϊτόρ ως φορ.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Σιέλης, Πούγγουρας, Κωστούλας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Αϊτόρ, Φούντας, Νους.

Στον πάγκο για τον ΟΦΗ οι: Λίλο, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης και Κουνουργιάκης.

Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούκχοφ – Πάστορ, Ιβάνοφ, Ροντρίγκεζ, Γιορντάνοφ – Γκμπάμιν, Σένσι, Εμπόνγκ – Πίττας, Ετό'ο, Γοδόι.