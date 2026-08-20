Παναθηναϊκός: Με Λιβάι Γκαρσία και Τετέι κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε
Η ενδεκάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κόντρα στους Τσέχους.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε (21:30) στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Conference League.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στους Τσέχους, με στόχο να γίνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.
Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κυριακόπουλο, Φαν Ντόνγκελεν, Ντε Φράι και Τσάπρα στην άμυνα. Καμαρά, Ταμπόρδα και Τσιριβέγια θα βρίσκονται στο κέντρο, αριστερά ο Λιβάι Γκαρσία, δεξιά ο Αντίνο και φορ ο Τετέι.
Η ενδεκάδα
Πένια, Κυριακόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Τσάπρας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τετέι.
Στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ - Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ραστόντερ.
Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ουριντσατ, Τσιχάκ, Τσεχ, Λούντσβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Σλόντσικ, Μίχαλικ.