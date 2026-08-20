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Παναθηναϊκός: Με Λιβάι Γκαρσία και Τετέι κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε

Η ενδεκάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κόντρα στους Τσέχους.

Παναθηναϊκός: Με Λιβάι Γκαρσία και Τετέι κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε (21:30) στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στους Τσέχους, με στόχο να γίνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κυριακόπουλο, Φαν Ντόνγκελεν, Ντε Φράι και Τσάπρα στην άμυνα. Καμαρά, Ταμπόρδα και Τσιριβέγια θα βρίσκονται στο κέντρο, αριστερά ο Λιβάι Γκαρσία, δεξιά ο Αντίνο και φορ ο Τετέι.

Η ενδεκάδα

Πένια, Κυριακόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Τσάπρας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τετέι.

Στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ - Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ραστόντερ.

https://www.instagram.com/p/DcRRk2cMYQi/

Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ουριντσατ, Τσιχάκ, Τσεχ, Λούντσβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Σλόντσικ, Μίχαλικ.

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