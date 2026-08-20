Επίσημη η επιστροφή του Κουλούρη στην Πολωνία

Την απόκτηση του Ευθύμη Κουλούρη ανακοίνωσε η Βιετσίτσα Κρακοβίας, με τον Έλληνα στράικερ να επιστρέφει μετά από μία σεζόν στο Πολωνικό πρωτάθλημα.

Επίσημη η επιστροφή του Κουλούρη στην Πολωνία
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Στην Πολωνία για λογαριασμό της Βιετσίτσα Κρακοβίας επιστρέφει ο Ευθύμης Κουλούρης, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη νεοφώτιστη ομάδα της Ekstraklasa.

Ο 30χρονος επιθετικός προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αλ-Ούλα στη Σαουδική Αραβία όπου σε 40 συμμετοχές βρήκε 26 φορές δίχτυα, ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ σε 3.473' αγωνιστικά λεπτά.

Την περίπτωση του Κουλούρη «τσέκαραν» αρκετές ομάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ωστόσο τόσο το πρότζεκτ όσο και τα χρήματα που έλαβε από τη Βιετσίτσα τον έκαναν να πειστεί και να επιστρέψει μετά το πέρασμά του από την Πογκόν στην Πολωνία.

https://www.instagram.com/p/DcRHqCriJHR/
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