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ΠΑΟΚ – Μπραν: Βασικός ο Γιαννούλης, ενδεκάδα και ο Καμαρά

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για το βασικό σχήμα του «Δικέφαλου» στο πρώτο παιχνίδι των play offs του Conference League με τους Νορβηγούς. 

ΠΑΟΚ – Μπραν: Βασικός ο Γιαννούλης, ενδεκάδα και ο Καμαρά
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play offs του Conference League. Στην Τούμπα η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θέλει να κάνει το καθοριστικό βήμα για την πρόκρισή της. Σε έναν αρκετά περίεργο αγώνα, λόγω των απουσιών.

Ο Ζίβκοβιτς είναι τιμωρημένος, ενώ είναι το πρώτο ματς στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Ο προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα αρχίσει το ματς με τον Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Στην άμυνα δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Γιαννούλης, με τους Ελουστόντο και Χατζηδιάκο στόπερ.

Ζαφείρης και Σανταμαρία στον άξονα των χαφ, με τον Καμαρά να έχει πιο ελεύθερο ρόλο. Τάισον και Χατσίδης στις πλευρές, με τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

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