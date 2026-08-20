Κύπελλο Ελλάδας: Στον... αέρα η κλήρωση ελέω της ένστασης του Αστέρα Τρίπολης!

Αναμονή επικρατεί πλέον γύρω από την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η εκκρεμότητα που προέκυψε από την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Αστέρα Τρίπολης μπορεί να επηρεάσει τον προγραμματισμό της διοργάνωσης.

Οι Βοιωτοί πανηγύρισαν την πρόκριση στη League Phase μετά το 2-0 επί των Αρκάδων, όμως ο Αστέρας αποφάσισε να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, καταθέτοντας ένσταση για συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού που, σύμφωνα με τη θέση του, δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η υπόθεση θα εξεταστεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, με το φύλλο αγώνα και τα σχετικά στοιχεία να αποτελούν τη βάση για την απόφαση. Το κρίσιμο πλέον είναι πόσο γρήγορα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς η ΕΠΟ έχει προγραμματίσει την κλήρωση της League Phase για την ερχόμενη Τρίτη.

Μέχρι στιγμής, οι 15 από τις 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη φάση έχουν γίνει γνωστές. Η τελευταία θέση, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή και η δικαστική εξέλιξη του αγώνα Λεβαδειακός - Αστέρας μπορεί να καθορίσει ποια ομάδα θα βρεθεί τελικά στην κλήρωση.

Παράλληλα, η απόφαση έχει σημασία και για την κατάρτιση των γκρουπ δυναμικότητας. Η συμμετοχή του Λεβαδειακού ή του Αστέρα Τρίπολης διαφοροποιεί τα δεδομένα και συνεπώς η ΕΠΟ χρειάζεται να γνωρίζει εγκαίρως ποιος θα καταλάβει την τελευταία διαθέσιμη θέση στη League Phase.

Έτσι, η εκδίκαση της ένστασης αποκτά διπλή σημασία, μιας και από τη μία θα κρίνει την τύχη της πρόκρισης στο Κύπελλο, αλλά από την άλλη μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής της επόμενης κλήρωσης.