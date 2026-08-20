Απρόοπτο στην Ουκρανία με Λεν: Χάνει το παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα

Συναγερμός στην Ουκρανία ενόψει των προκριματικών για το World Cup 2027, με τον Άλεξ Λεν να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και να τίθεται νοκ-άουτ από τις πρώτες αναμετρήσεις της δεύτερης φάσης κόντρα σε Ελλάδα και Μαυροβούνιο.

Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει αναρρώσει πλήρως από το πρόβλημα που αποκόμισε προς το τέλος της σεζόν με τη φανέλα της «Βασίλισσας» και κάπως έτσι δεν προλαβαίνει την έναρξη της προετοιμασίας των Ουκρανών.

Πλέον συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα της αποκατάστασής του και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βοηθήσει τις προσπάθειες της εθνικής του ομάδας στο παράθυρο του Νοεμβρίου.

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