Βιλερμπάν: Φέρνει στη Euroleague τον Τζέι Κράουντερ που μετράει πάνω από 900 αγώνων στο NBA

Σε μία μεταγραφή που ανεβάζει αισθητά το ενδιαφέρον γύρω της προχώρησε η γαλλική ομάδα, καθώς συμφώνησε με τον 36χρονο φόργουορντ, ο οποίος ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντική κίνηση για τον γαλλικό σύλλογο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες κι αρκετές αποτυχημένες μεταγραφικές προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά, η Βιλερμπάν συνεχίζει τον σχεδιασμό της με μία προσθήκη που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση.

Ο Κράουντερ επιλέχθηκε στο Νο34 του NBA Draft το 2012 και κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε 812 παιχνίδια regular season, έχοντας κατά μέσο όρο 9,3 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ. Μαζί με τις συμμετοχές του στα playoffs, ο Αμερικανός ξεπέρασε τα 900 παιχνίδια στο NBA, ενώ έχει καταγράψει κι ένα σύντομο πέρασμα από το Πουέρτο Ρίκο.