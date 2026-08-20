Ολυμπιακός: «Πετάει» για Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες – Οι πρώτες δηλώσεις του (vid)

Ο Αρμάντο Γκονζάλες βρίσκεται καθ' οδόν για τη νέα μεγάλη πρόκληση της καριέρας του, καθώς αναμένεται την Παρασκευή στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής αναχώρησε από την πατρίδα του και, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του, εντοπίστηκε από εκπροσώπους των μεξικανικών Μέσων στο αεροδρόμιο. Εκεί μίλησε για πρώτη φορά για το επόμενο βήμα της καριέρας του και δεν έκρυψε τη χαρά του για την ευκαιρία που του παρουσιάζεται.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να πάω εκεί. Ελπίζω μια ημέρα να επιστρέψω στη Σίβας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκονζάλες.

Ο 24χρονος άσος αναφέρθηκε επίσης στην ομάδα που τον ανέδειξε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον πρόεδρο της Σίβας, Αμάουρι Βεργκάρα, για τη στήριξη που είχε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον μεξικανικό σύλλογο.

Παράλληλα, ο Γκονζάλες παραδέχθηκε πως αφήνει τη Σίβας έχοντας ένα σημαντικό απωθημένο, καθώς δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τη φανέλα της. Πλέον, πάντως, ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, με τον Ολυμπιακό να αποτελεί τον επόμενο σταθμό του.