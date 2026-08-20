· ΠΑΟΚ

Πολύ κοντά στον Στρέλετς της Μίντλεσμπρο ο ΠΑΟΚ

Οι Θεσσαλονικείς φαίνεται πως έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Πολύ κοντά στον Στρέλετς της Μίντλεσμπρο ο ΠΑΟΚ
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Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση του Νταβίντ Στρέλετς για τον ΠΑΟΚ, με τον Σλοβάκο επιθετικό να αποτελεί την πρώτη επιλογή του «Δικεφάλου» για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Οι Θεσσαλονικείς φαίνεται πως έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς σύμφωνα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή υπάρχει ήδη συμφωνία για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του. Πλέον, το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί συμφωνία και με τη Μίντλεσμπρο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την οριστικοποίηση του deal.

Ο 25χρονος φορ μετακόμισε στην Αγγλία τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η Μίντλεσμπρο επένδυσε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του από τη Σλοβακία, προσφέροντάς του συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Στρέλετς διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία, έχοντας φορέσει 39 φορές τη φανέλα της εθνικής Σλοβακίας και μετρώντας 10 γκολ. Η χρηματιστηριακή αξία του υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ΠΑΟΚ έχει τοποθετήσει τον διεθνή Σλοβάκο στην κορυφή της λίστας του για την επίθεση και πλέον οι επόμενες επαφές με τη Μίντλεσμπρο αναμένεται να κρίνουν την έκβαση της υπόθεσης. Για τον παίκτη έχει δείξει ενδιαφέρον και η Χετάφε, ωστόσο ο «Δικέφαλος» έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα σε ό,τι αφορά την προσωπική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή.

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