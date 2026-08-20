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Παναθηναϊκός: Οι οδηγίες για τον αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους αυστηρούς κανονισμούς της UEFA, με τον Παναθηναϊκό να ενημερώνει τους φιλάθλους του για το παιχνίδι με την Χράντς Κράλοβε.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Οι οδηγίες για τον αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε
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Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με χρήσιμες οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν το βράδυ στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε, στο πλαίσιο των playoffs του Conference League.

Η «πράσινη» ΠΑΕ καλεί τον κόσμο να προσέλθει έγκαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, προκειμένου να αποφευχθούν ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία κατά την είσοδο στις εξέδρες. Παράλληλα, ζητά από τους φιλάθλους να επιδείξουν κόσμια συμπεριφορά και να συμβάλουν στην προστασία της έδρας, ενόψει και των επόμενων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας.

Η ανακοίνωση

«Απόψε στις 9:30 μ.μ. ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Χράντετς Κράλοβε στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τα playoffs του Conference League. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 18:30.Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδός σας στο γήπεδο.Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα, πριν τον ελεγχο εισιτηρίων, να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr, ειδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή.Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμα και σε παιδιά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ταχύτερη είσοδό σας στο γήπεδο, ακολουθούν αναλυτικά τα σημεία προελέγχου από τα οποία θα πρέπει να περάσετε, ανάλογα με τη θύρα που αναγράφεται στο εισιτήριό σας:

  • Από τον προέλεγχο 1-35 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 31,33, 35,1
  • Από τον προέλεγχο 4 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 3, 5, 7, 23, 29
  • Από τον προέλεγχο 8 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 7, 9, 11
  • Από τον προέλεγχο 17 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 13, 15
  • Από τον προέλεγχο 19 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 17, 19
  • Από τον προέλεγχο της Πύλης Α διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: VVIP, VIP, 29
  • Από τον προέλεγχο της Πύλης Β διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 29

Ακολουθεί ο χάρτης με τα ακριβή σημεία των προελέγχων:

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Ενημερώνουμε ότι λόγω έργων η Πύλη ΣΤ του Ο.Α.Κ.Α. (είσοδος ποδηλατοδρομίου/βαρέων οχημάτων) θα παραμείνει κλειστή τόσο για πεζούς όσο και για οχήματα-δίκυκλα.

O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών.

Όλοι οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο σημερινό παιχνίδι καλούνται να επιδείξουν κόσμια συμπεριφορά και να συμβάλουν στην προστασία της έδρας μας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αγώνων. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε το γήπεδό μας και να στηρίξουμε την ομάδα με τρόπο που δεν θα επιφέρει κυρώσεις, καθώς η UEFA εφαρμόζει ιδιαίτερα αυστηρούς κανονισμούς απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καπνογόνων, βεγγαλικών και συσκευών λέιζερ, καθώς και η ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου εντός του αγωνιστικού χώρου».

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