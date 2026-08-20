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ΠΑΟΚ: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με τη Μπραν

Δείτε την ημέρα και την ώρα της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Μπραν στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.

ΠΑΟΚ: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με τη Μπραν
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Στο Μπέργκεν θα κριθεί η πρόκριση για την League Phase του Conference League, με τον ΠΑΟΚ να αναδεικνύεται ισόπαλος με 1-1 κόντρα στη Μπράν στο γήπεδο της Τούμπας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, σπαταλώντας τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο για να πάρει προβάδισμα ενόψει της ρεβανς.

Οι δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει του επαναληπτικού αγώνα ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την επόμενη Πέμπτη (27/08) στις 20:00 στο «Brann Stadion».

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