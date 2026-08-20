· Μπενφίκα

Πω πω ένας Παυλίδης: Ασταμάτητος ο Έλληνας φορ που έφτασε τα 10 γκολ από τις 20 Αυγούστου! (vid)

Απίθανα πράγματα από τον Βαγγέλη Παυλίδη που είναι... on fire και δεν σταματά να σκοράρει!

Πω πω ένας Παυλίδης: Ασταμάτητος ο Έλληνας φορ που έφτασε τα 10 γκολ από τις 20 Αυγούστου! (vid)
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν λέει να κατεβάσει ρυθμούς και συνεχίζει να αποτελεί την πιο «καυτή» επιθετική λύση της Μπενφίκα.

Ο διεθνής Έλληνας φορ, λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του απέναντι στην Κάζα Πία και το χατ-τρικ στη μεγάλη νίκη με 7-0, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Άαρχους για τα playoffs του Europa League.

Ο Παυλίδης ξεκίνησε στο βασικό σχήμα των «αετών» και είχε ενεργό ρόλο στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του, συμβάλλοντας στα δύο πρώτα γκολ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, στο 45'+2', ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και ευστόχησε, προσθέτοντας ακόμη ένα τέρμα στο εντυπωσιακό ξεκίνημά του στη νέα σεζόν.

Δείτε το γκολ του Παυλίδη

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