Πω πω ένας Παυλίδης: Ασταμάτητος ο Έλληνας φορ που έφτασε τα 10 γκολ από τις 20 Αυγούστου! (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν λέει να κατεβάσει ρυθμούς και συνεχίζει να αποτελεί την πιο «καυτή» επιθετική λύση της Μπενφίκα.

Ο διεθνής Έλληνας φορ, λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του απέναντι στην Κάζα Πία και το χατ-τρικ στη μεγάλη νίκη με 7-0, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Άαρχους για τα playoffs του Europa League.

Ο Παυλίδης ξεκίνησε στο βασικό σχήμα των «αετών» και είχε ενεργό ρόλο στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του, συμβάλλοντας στα δύο πρώτα γκολ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, στο 45'+2', ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και ευστόχησε, προσθέτοντας ακόμη ένα τέρμα στο εντυπωσιακό ξεκίνημά του στη νέα σεζόν.

Δείτε το γκολ του Παυλίδη