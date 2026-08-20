· Ελλάδα

Εθνική Πόλο Ανδρών: Η αποστολή για τους Μεσογειακούς αγώνες

Τους 14 εκλεκτούς που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026» γνωστοποίησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τάσος Σχίζας.

Εθνική Πόλο Ανδρών: Η αποστολή για τους Μεσογειακούς αγώνες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την αποστολή της για τους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο έκανε γνωστή η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ρίχνεται στη μάχη στις 28 Αυγούστου κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τάσος Σχίζας, κατέληξε στους 14 αθλητές που θα συγκροτήσουν την ελληνική αποστολή για τη διοργάνωση που πραγματοποιείται στην Ιταλία (21 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου), με την αναχώρηση της ομάδας να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Η αποστολή της Γαλανόλευκης:

Τερματοφύλακες: Εμμανουήλ Ανδρεάδης, Νικόλαος Μητράκης

Αμυντικοί: Γεώργιος Νικολαΐδης, Γεώργιος Μητράκης

Φουνταριστοί: Σεμίρ Σπάχιτς, Σπιθολέων Καρατζάς

Περιφερειακοί: Χρήστος Λασκαρίδης, Νικόλαος Καστρινάκης, Νικόλαος Γιαννάτος, Σταύρος Ζουζούνης, Ευάγγελος Πούρος, Ανδρέας Μπιτσάκος, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Σπυρίδων Λυκούδης

Προπονητικό & Ιατρικό Τιμ:

Προπονητής: Αναστάσιος Σχίζας

Βοηθός Προπονητή: Γεώργιος Χατζηδάκης

Φυσικοθεραπευτής: Νεκτάριος Τσιλικόχρυσος

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στον πρώτο όμιλο, όπου θα αναμετρηθεί με τις Σερβία, Μαυροβούνιο και Σλοβενία.

Στον 2ο Όμιλο κληρώθηκαν οι Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 28 Αυγούστου απέναντι στο Μαυροβούνιο. Στη συνέχεια θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τη Σλοβενία, ενώ θα κλείσει τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων κόντρα στη Σερβία.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:18 EUROPA LEAGUE

Europa & Conference League: Πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπενφίκα ο Παυλίδης - Τα αποτελέσματα

00:11 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Δικό μας το λάθος, απαράδεκτο το δεύτερο γκολ – Πάμε για τη νίκη στην Τσεχία»

00:07 CONFERENCE LEAGUE

Τετέι: «Να πάμε να πάρουμε τη νίκη στην Τσεχία»

23:48 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε: Τα στιγμιότυπα από την «πικρή» ισοπαλία στο ΟΑΚΑ (vid)

23:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ κράτησε κοντά στη δεκάδα την Ελλάδα

23:41 CONFERENCE LEAGUE

Χατζηδιάκος: «Υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιωθούν, να καλύψουμε το κενό του Κωνσταντέλια»

23:39 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η «ψυχρολουσία» από την Χράντετς Κράλοβε έφερε αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ

23:33 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε

23:29 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 2-2: Ψυχρολουσία από το πουθενά...

23:28 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Τα highlights από την «τριάρα» των Κρητικών (vid)

23:26 EUROPA LEAGUE

Κόντης: «Θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές - Πρέπει να πάμε στη Σόφια και να υποφέρουμε» (vid)

23:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Σερβία επικράτησε της Γαλλίας σε φιλική ματσάρα - Τι έκαναν οι Φρανσίσκο, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας