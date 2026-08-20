Εθνική Πόλο Ανδρών: Η αποστολή για τους Μεσογειακούς αγώνες

Την αποστολή της για τους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο έκανε γνωστή η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ρίχνεται στη μάχη στις 28 Αυγούστου κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τάσος Σχίζας, κατέληξε στους 14 αθλητές που θα συγκροτήσουν την ελληνική αποστολή για τη διοργάνωση που πραγματοποιείται στην Ιταλία (21 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου), με την αναχώρηση της ομάδας να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Η αποστολή της Γαλανόλευκης:

Τερματοφύλακες: Εμμανουήλ Ανδρεάδης, Νικόλαος Μητράκης

Αμυντικοί: Γεώργιος Νικολαΐδης, Γεώργιος Μητράκης

Φουνταριστοί: Σεμίρ Σπάχιτς, Σπιθολέων Καρατζάς

Περιφερειακοί: Χρήστος Λασκαρίδης, Νικόλαος Καστρινάκης, Νικόλαος Γιαννάτος, Σταύρος Ζουζούνης, Ευάγγελος Πούρος, Ανδρέας Μπιτσάκος, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Σπυρίδων Λυκούδης

Προπονητικό & Ιατρικό Τιμ:

Προπονητής: Αναστάσιος Σχίζας

Βοηθός Προπονητή: Γεώργιος Χατζηδάκης

Φυσικοθεραπευτής: Νεκτάριος Τσιλικόχρυσος

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στον πρώτο όμιλο, όπου θα αναμετρηθεί με τις Σερβία, Μαυροβούνιο και Σλοβενία.

Στον 2ο Όμιλο κληρώθηκαν οι Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 28 Αυγούστου απέναντι στο Μαυροβούνιο. Στη συνέχεια θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τη Σλοβενία, ενώ θα κλείσει τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων κόντρα στη Σερβία.