Τέλος από την ΑΕΛ ο Στάικος

Ο Πασχάλης Στάικος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΛ, καθώς οι «βυσσινί» ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα μέσο.

Η θεσσαλική ομάδα γνωστοποίησε την Πέμπτη (20/8), μέσω των social media, την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Στάικος έχει συμφωνήσει με τον Πανσερραϊκό και μάλιστα η μεταγραφή του έχει ήδη ανακοινωθεί από την ομάδα των Σερρών.

Η ανακοίνωση

«THANK YOU, PASCHALI!

Ο Πασχάλης Στάικος αποδεσμεύεται από την ΑΕΛ Novibet.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και το ήθος του με τη βυσσινί φανέλα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».