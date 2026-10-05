Μπασινάς για Παναθηναϊκό: «Έχει δείξει πολύ καλή εικόνα - Στόχος είναι το πρωτάθλημα κακά τα ψέματα»

Το ξεκίνημα του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού στη φετινή σεζόν, τις απαιτήσεις γύρω από το ρόστερ, τις ποιοτικές προσθήκες που έκανε το «Τριφύλλι» αλλά και το επερχόμενο ντέρμπι «αιωνίων» την Κυριακή (11/10) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σχολίασε ο Άγγελος Μπασινάς μιλώντας ζωντανά στην καθημερινή διαδικτυακή εκπομπή «Μπιφ» στο Youtube του Onsports.gr.

Ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού και πρωταθλητής Ευρώπης το 2004 με τη «Γαλανόλευκη» ανέφερε αρχικά πως «ο Παναθηναϊκός έχει δείξει μια πολύ καλή εικόνα, βασικό το ότι παίρνει τα αποτελέσματα. Παίζει με την πίεση πως πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Στόχος είναι το πρωτάθλημα κακά τα ψέματα. Έχει δείξει μια σταθερότητα και θεωρώ πως όταν βρουν και οι υπόλοιπες ομάδες σιγά σιγά ρυθμό θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για το πρωτάθλημα».

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Ο Άγγελος Μπασινάς μίλησε και για τις εντυπώσεις που του έχει αφήσει στο ξεκίνημά του στον πάγκο του «Τριφυλλιού» ο Τζέικομπ Νίστρουπ τονίζοντας πως στη διάρκεια του καλοκαιριού το πιο σημαντικό ήταν οι προκρίσεις και η εξασφάλιση του Ευρωπαϊκού εισιτηρίου, ωστόσο ήθελε να δει την ομάδα να βγάζει περισσότερη ποιότητα στο χορτάρι.

«Δεν είχαμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από τα Ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι μεν πήραμε τις προκρίσεις αλλά περιμέναμε κάτι καλύτερο, το οποίο το βλέπουμε όμως στο πρωτάθλημα. Έχει πάρει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, το θέμα είναι να τους περάσει πως βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα», είπε χαρακτηριστικά για τον Νίστρουπ.

Τέλος, έδωσε τη δική του πρόβλεψη για το ντέρμπι «αιωνίων» της Κυριακής και στάθηκε στην πίεση που καλείται να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

«Ο Παναθηναϊκός δεν είναι έυκολος αντίπαλος, ο Ολυμπιακός δε ξέρω πως θα παρουσιαστεί, δε ξέρω τι να περιμένω. Έχει πίεση γιατί βρίσκεται ήδη στο -5 και άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός θα έχει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα», δήλωσε ο Άγγελος Μπασινάς.