ΠΑΟΚ: Ανανέωσε μέχρι το 2029 τον Τσιφτσή

Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να φορά για τα επόμενα τρία χρόνια ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος ανανέωσε την συνεργασία του με τον «Δικέφαλο του Βορρά» μέχρι το 2029.

Ο Τσιφτσής μετακόμισε το 2024 στη Θεσσαλονίκη από τον Αστέρα AKTOR και έχει καταγράψει συνολικά 33 συμμετοχές, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 17 από αυτές.

Ο Τσιφτσής είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ήθελε να δείξει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, προσφέροντας στον Έλληνα τερματοφύλακα νέο συμβόλαιο.