· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Ανανέωσε μέχρι το 2029 τον Τσιφτσή

Κάτοικος Τούμπας μέχρι το 2029 ο Αντώνης Τσιφτσής 

ΠΑΟΚ: Ανανέωσε μέχρι το 2029 τον Τσιφτσή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να φορά για τα επόμενα τρία χρόνια ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος ανανέωσε την συνεργασία του με τον «Δικέφαλο του Βορρά» μέχρι το 2029.

Ο Τσιφτσής μετακόμισε το 2024 στη Θεσσαλονίκη από τον Αστέρα AKTOR και έχει καταγράψει συνολικά 33 συμμετοχές, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 17 από αυτές.

Ο Τσιφτσής είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ήθελε να δείξει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, προσφέροντας στον Έλληνα τερματοφύλακα νέο συμβόλαιο.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:04 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Φρανκ Μπάρτλεϊ στο Onsports: «Έχουμε πολλές δυνατότητες, να είμαστε πάλι στο Final Four του BCL»

17:02 SUPER LEAGUE 2

Super League 2 Βαθμολογία: Προελαύνει η εκπληκτική Μαρκό - Όλα τα αποτελέσματα

17:02 MVP

Η Motor Oil στο 15ο Spetses Mini Marathon στηρίζοντας το Όραμα Ελπίδας

16:54 SUPER LEAGUE 2

Η ασταμάτητη Μαρκό πέρασε και από τη Χρύσουπολη κι έκανε το απόλυτο

16:52 SUPER LEAGUE 2

ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου 0-0: Έμειναν «όρθιοι» στη Θεσσαλονίκη και παρέμειναν αήττητοι οι Κυκλαδίτες

16:41 EUROLEAGUE

Η ερώτηση του Φουρνιέ προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο «X»

16:27 NBA

Έιντελμαν για Ντιαλό: «Έπαιξε τρομερή άμυνα πάνω στους αντιπάλους, έχει ένα ξεχωριστό χάρισμα»

16:23 EUROLEAGUE

Στο Κόμο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

16:16 SUPER LEAGUE 2

Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1: Μοιρασιά στο «Ελ Πάσο»

15:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζάλγκιρις: Συνελήφθη ο Έντουαρντς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

15:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Συναγερμός στην Άρσεναλ - Αποχώρησε με τραυματισμό από την Εθνική Αγγλίας ο Κόνσα

15:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε στον Βοτανικό και αποκάλυψε σε τι κατάσταση βρίσκεται το γήπεδο και τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας