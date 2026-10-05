· ΠΑΟΚ

Τρινκιέρι: «Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση ο Μοτιεγιούνας»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα, ενώ αναφέρθηκε και στην προσθήκη του Ντονάτας Μοτιεγιούνας στο ρόστερ του «Δικεφάλου».

Τρινκιέρι: «Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση ο Μοτιεγιούνας»
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Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε πριν από την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για τη Βοσνία, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την Μπόσνα (06/10, 20:30) για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στη διοργάνωση, μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στη Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης στη Βοσνία, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην προσθήκη του Ντονάτας Μοτιεγιούνας στο ρόστερ της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:

«Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, η Μπόσνα θα παίξει πολύ δυνατά, είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που θα παίξουν σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να παίξουμε καλά για σαράντα λεπτά. Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο ματς σε μια πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι πάντα ο οργανισμός μας (ΠΑΟΚ) σκανάρει την αγορά και αποφάσισε να προσθέσει εμπειρία και μέγεθος. Ο Μοτιεγιούνας έχει εμπειρία και γνωρίζει καλά το άθλημα. Η κίνηση αυτή ήταν στη σωστή κατεύθυνση».

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