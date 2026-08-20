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Ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε ένσταση για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό - Παραμένει ανοιχτή η πρόκριση

Στον... αέρα το αποτέλεσμα του Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης, καθώς οι Αρκάδες κατέθεσαν ένσταση

Ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε ένσταση για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό - Παραμένει ανοιχτή η πρόκριση
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Σε ένσταση προχώρησε ο Αστέρας Τρίπολης μετά την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, στην οποία οι Βοιωτοί επικράτησαν με 2-0 και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα της Αρκαδίας κινήθηκε άμεσα μετά το τέλος του αγώνα, θέτοντας ζήτημα σχετικά με την ενδεχόμενη αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού. Το βασικό σημείο της ένστασης αφορά το κατά πόσο τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον ΚΑΠ για τη νόμιμη συμμετοχή του συγκεκριμένου παίκτη.

Πλέον, η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα, τα οποία θα αξιολογήσουν το φύλλο αγώνα και όλα τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει πράγματι κάποια παράβαση.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ θα κληθούν να αποφασίσουν για τις προβλεπόμενες κυρώσεις, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και την τελική τύχη της αναμέτρησης, παρά τη νίκη του Λεβαδειακού με 2-0.

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