Ολυμπιακός: Σε διαπραγματεύσεις για τον Γκουστάβο Πουέρτα – Παραμένει στο... κάδρο ο Κάσερες

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με ένταση τον μεταγραφικό του σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρέμο Φρόιλερ, οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν ακόμη έναν ποδοσφαιριστή για τον χώρο του κέντρου.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Άαρον Ντομίνγκεθ, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Ράσινγκ Σανταντέρ για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα.

Ο 23χρονος διεθνής Κολομβιανός μέσος βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα στη λίστα του Ολυμπιακού και η περίπτωσή του επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Πρόκειται, πάντως, για μια απαιτητική υπόθεση, με τους ανθρώπους των «ερυθρόλευκων» να επιχειρούν να βρουν τη φόρμουλα που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Ράσινγκ Σανταντέρ.

Την ίδια στιγμή, στο μεταγραφικό πλάνο του Ολυμπιακού παραμένει και η περίπτωση του Κάσερες της Τουλούζ. Η συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζεται πιο προχωρημένη, με τους Πειραιώτες να εξετάζουν τις επιλογές τους πριν καταλήξουν στον ποδοσφαιριστή που θα αποτελέσει την επόμενη προσθήκη στη μεσαία γραμμή.