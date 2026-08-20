Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Κονατέ η Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Επίσημα ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον ο Ιμπραΐμα Κονατέ, με τη «βασίλισσα» να παρουσιάζει το νέο της μεταγραφικό απόκτημα σε ειδική εκδήλωση στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Στο πλευρό του Γάλλου κεντρικού αμυντικού βρέθηκαν ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, αλλά και ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου, Χοσέ Μαρτίνεθ Πίρι, σε μια λιτή τελετή για την έναρξη της νέας εποχής του 27χρονου άσου στη Μαδρίτη.

Ο Κονατέ αποτέλεσε μία από τις πρώτες καλοκαιρινές κινήσεις των Μαδριλένων και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τη Λίβερπουλ. Η Ρεάλ απέκτησε τον διεθνή στόπερ ως ελεύθερο, προσφέροντάς του ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο, καθώς οι μεικτές ετήσιες αποδοχές του αναμένεται να φτάνουν τα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Με ύψος 1,94 μ., ο Κονατέ προσθέτει δύναμη και σημαντική εμπειρία στην αμυντική γραμμή της Ρεάλ Μαδρίτης. Στην πενταετή παρουσία του στη Λίβερπουλ κατέγραψε συνολικά 183 συμμετοχές, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντικές παραστάσεις και με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, μετρώντας 30 συμμετοχές. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, πάντως, αγωνίστηκε σε δύο αναμετρήσεις, περνώντας και στις δύο περιπτώσεις ως αλλαγή.