Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς αποκάλυψε πότε θα αγωνιστεί ο Κωνσταντέλιας

Μια νέα σελίδα στην καριέρα του άνοιξε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος από τη Δευτέρα (17/8) αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ.

Ο 23χρονος διεθνής άσος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Βεστφαλούς, ολοκληρώνοντας έτσι τη μεγάλη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ, την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του πορεία μέχρι σήμερα.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρώτη συμμετοχή του «Ντέλια» με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Το σχετικό ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Κόβατς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του τελικού του Super Cup απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο τεχνικός της Ντόρτμουντ κλήθηκε να αποκαλύψει αν ο Κωνσταντέλιας είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει άμεσα το ντεμπούτο του, με την απάντησή του να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φίλους της γερμανικής ομάδας αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόβατς

«Ο Γιάννης φτάνει σήμερα (20/8) το απόγευμα. Εκείνος και ο Τζόι Φέρμαν βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Αμφότεροι είναι ετοιμοι να αγωνιστούν. Δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν».