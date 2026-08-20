Μάικ Μπατίστ αποκλειστικά στο Onsports: «Θα έχουμε μια φανταστική χρονιά» (vid)

Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε. Ένας από τους κορυφαίους legends του Παναθηναϊκού είναι και πάλι στο… σπίτι του. Ο εμβληματικός σέντερ του «τριφυλλιού» μετά από δύο, εντυπωσιακές και γεμάτες τίτλους και διακρίσεις, θητείες ως παίκτης με τα πράσινα, είναι και πάλι εδώ. Ο Μάικ Μπατίστ μετά από 12 χρόνια παρουσίας στους πάγκους του ΝΒΑ ως assistant coach (Μπρούκλιν Νετς, Σάρλοτ Χόρνετς, Ορλάντο Μάτζικ, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Χιούστον Ρόκετς, Τορόντο Ράπτορς), πήρε την απόφαση να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του και να κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, δίπλα στον κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης και μεγάλο του δάσκαλο, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το Onsports βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να υποδεχθεί τον Μάικ Μπατίστ, ο οποίος είχε φορέσει και πάλι τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος και ετοιμαζόταν για την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, ως ο νέος assistant coach.

Ο «Μπουλντόζας» μίλησε στο Onsports για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, για τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τα όνειρά του με το «τριφύλλι» από τον πάγκο, για τον κόσμο της ομάδας, αλλά και για εκείνο το βράδυ που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού, για πρώτη φορά, με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε και δε θα φύγει ποτέ από το μυαλό του.