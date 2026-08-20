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«ΠΑΟΚ και Τραμπζονσπόρ κατέθεσαν πρόταση για τον φορ της Μάλμε, Μπότχαϊμ»

Ο «δικέφαλος» φέρεται να κινείται για τον επιθετικό της σουηδικής ομάδας.

«ΠΑΟΚ και Τραμπζονσπόρ κατέθεσαν πρόταση για τον φορ της Μάλμε, Μπότχαϊμ»
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Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτησή του για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής μετά την αποχώρηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, με στόχο την απόκτηση ενός ακόμη σέντερ φορ που θα πλαισιώσει τους Μύθου και Εντιαγέ.

Από τη Σουηδία, μάλιστα, προέκυψε νέο όνομα για τον «Δικέφαλο του Βορρά». Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Expressen, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Έρικ Μπότχαϊμ της Μάλμε.

Ο 26χρονος επιθετικός φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο των Θεσσαλονικέων όσο και της Τραμπζονσπόρ, με τις δύο ομάδες, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, να έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις στη Μάλμε για την απόκτησή του.

«Η Μάλμε κινδυνεύει να χάσει τον κορυφαίο της σκόρερ, Έρικ Μπότχαϊμ. Η Expressen αποκαλύπτει ότι ο ΠΑΟΚ και η τουρκική Τραμπζονσπόρ έχουν καταθέσει προσφορές για τον επιθετικό της Μάλμε, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Μπότχαϊμ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάλμε έως τον Δεκέμβριο του 2027 και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της σουηδικής ομάδας. Τη φετινή σεζόν έχει σημειώσει 14 γκολ σε 24 συμμετοχές, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.

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