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Super League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας – Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των αγώνων

Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των αγώνων της πρεμιέρας στη Super League.

Super League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας – Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των αγώνων
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Η ώρα της μεγάλης κατηγορίας έφτασε! Η Super League κάνει πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο (22-23/08).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εφτά αναμετρήσεις, καθώς δεν θα διεξαχθεί το Παναθηναϊκός – Κηφισιά, έπειτα από αίτημα αναβολής που κατέθεσαν οι «πράσινοι» για να προετοιμαστούν καλύτερα για τα δύο ματς με την Χράντετς Κράλοβε.

Η αυλαία ανοίγει (χρονικά) από την έδρα της πρωταθλήτριας, ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται το Σάββάτο (22/08) τον Ηρακλή, ενώ λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο.

Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος την Κυριακή (23/08), αγωνιζόμενος κι αυτός εντός έδρας με τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Αυγούστου

  • 20:00 ΑΕΚ - Ηρακλής COSMOTE SPORT 8 HD
  • 20:00 Καλαμάτα - Άρης Novasports Prime
  • 21:30 Ολυμπιακός - Ατρόμητος COSMOTE SPORT 9 HD

Κυριακή 23 Αυγούστου

  • 19:30 ΟΦΗ - Βόλος COSMOTE SPORT 9 HD
  • 21:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός Novasports Prime
  • 21:30 Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR COSMOTE SPORT 8 HD

*Η ημερομηνία και η ώρα του Παναθηναϊκός - Κηφισιά δεν έχουν οριστεί ακόμη

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