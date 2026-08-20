Επένδυση για το μέλλον με Σασλόγλου ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος συνεχίζει να επενδύει στο αύριο και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Ανδρέα Μπάρλο, ο «Ιστορικός» έκανε «δικό» του και τον συνομήλικο και συμπαίκτη του στην Εθνική Παίδων Άγγελο Σασλόγλου.

Ο νεαρός γκαρντ, γεννημένος το 2010 αποκτήθηκε από τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο τουρνουά GEN A Stars U16, όντας πρώτος σε εύστοχα τρίποντα και κλεψίματα, ενώ ήταν δεύτερος στο σκοράρισμα και στην αξιολόγηση σε ολόκληρη τη διοργάνωση.

Ο ταλαντούχος Σασλόγλου ξεχώρισε επίσης και στο πρόσφατο Eurobasket U16 στην Οραντέα, έχοντας κατά μέσο όρο 4.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ ανά αγώνα με τη φανέλα της Εθνικής.

Η ανακοίνωση:

«Ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης καλωσορίζει στην οικογένειά του τον Άγγελο Σασλόγλου.

Μετά τον Ανδρέα Μπάρλο, ακόμα ένα βασικό μέλος της Εθνικής Ελλάδας U16 εμπιστεύεται το μέλλον του στην Μπασκετική Σχολή Πανιωνίου, επιβεβαιώνοντας τον ιστορικό ρόλο της ομάδας μας στην ανάπτυξη νέων ταλέντων και στην εξέλιξή τους σε αθλητές-πρότυπα στις μεγάλες κατηγορίες.

Ο 16χρονος αθλητής θα παρακολουθεί παράλληλα και τις δραστηριότητες της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, με δεδομένο άλλωστε το κοινό όραμα που υπάρχει και υλοποιείται μέσω της Μπασκετικής Σχολής. Ο Άγγελος Σασλόγλου γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 2010, έχει ύψος 1,95 μέτρα και αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ. Έκανε τα πρώτα του βήματα στον Αργοναύτη Τριγλίας πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα.

Με την ομάδα των Εκπαιδευτηρίων (συμπαίκτης με τον Ανδρέα Μπάρλο, όπως και στην Εθνική ομάδα U16 στο πρόσφατο Eurobasket της Ρουμανίας) κατέκτησε την 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Επίσης ήταν πρώτος σε εύστοχα τρίποντα, σε αξιολόγηση, σε συνολικά εύστοχα σουτ και σε κοψίματα! Αποτέλεσε έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο GEN A Stars U16, καθώς πρώτευσε στα κλεψίματα και στα τρίποντα, ενώ ήταν δεύτερος στο σκοράρισμα, στα εύστοχα σουτ και στην αξιολόγηση σε όλη τη διοργάνωση.

Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη της ομάδας των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα για την εμπιστοσύνη τους, ενώ παράλληλα τους συγχαίρουμε δημόσια για την εξαιρετική εικόνα που παρουσιάζουν σε αναπτυξιακό επίπεδο, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων».