Στέφανος Σακελλαρίδης: Έχασε και αποκλείστηκε από τα προκριματικά του ATP 1000

Δεν θα λάβει μέρος στο ATP 1000 ο Στέφανος Σακελλαρίδης 

Στέφανος Σακελλαρίδης: Έχασε και αποκλείστηκε από τα προκριματικά του ATP 1000
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν θα λάβει μέρος στο τουρνουά στη Σανγκάη (ATP 1000), καθώς ηττήθηκε στον πρώτο γύρο των προκριματικών της κινεζικής διοργάνωσης.

Ο 22χρονος τενίστας (Νο 135 στην παγκόσμια κατάταξη) δεν είχε καλή απόδοση και έχασε με 6-3, 6-2 από τον Τιμοφέι Σατόφ (Νο 215) από το Καζακστάν και έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό στο προτελευταίο Masters της σεζόν.

Το χαμηλό ποσοστό ευστοχίας στο 1ο σερβίς (μόλις 49%), στοίχισε στον Σακελλαρίδη, ο οποίος αντιμετώπισε συνολικά 12 break points στο ματς, από τα οποια τα τέσσερα μετατράπηκαν σε break για τον 25χρονο Καζάκο.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση ο Μοτιεγιούνας»

14:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο στόχαστρο της Γιουβέντους και της Μπαρτσελόνα ο Σέσκο

14:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγγελος Μπασινάς στο «Μπιφ» του Onsports: «Η ψαλίδα από τις υπόλοιπες Εθνικές έχει μικρύνει πάρα πολύ - Έχουμε ποδοσφαιριστές να τις ανταγωνιστούμε»

14:35 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πρόστιμο 4.000 ευρώ από την ΕΠΟ για τον τελικό του Super Cup

14:34 MVP

Η Ferrari έχει καταντήσει ανέκδοτο στη Formula 1

14:26 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Καυτανζόγλειο - «We are back home»

14:23 ΣΠΟΡ

Έχασε και αποκλείστηκε από τα προκριματικά του ATP 1000 o Στέφανος Σακελλαρίδης

14:16 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Εγκρίθηκε από την ΚΟΕ η μεταγραφή του Σπάχιτς

14:16 ONSPORTS

Τελετή Βράβευσης, το επίσημο βίντεο της W.I.N. Hellas για τα 20 Χρόνια Δίπλα στις Γυναίκες

14:00 ΣΠΟΡ

Σάκκαρη - Σβιτόλινα 0-2: Ήττα και αποκλεισμός στο China Open

13:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Μεγάλο πλήγμα για Μπόρνμουθ και Αγγλία - Νοκ άουτ ο Άλεξ Σκοτ για «δύο μήνες»

13:35 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Euroleague με την Εφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας