Στέφανος Σακελλαρίδης: Έχασε και αποκλείστηκε από τα προκριματικά του ATP 1000

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν θα λάβει μέρος στο τουρνουά στη Σανγκάη (ATP 1000), καθώς ηττήθηκε στον πρώτο γύρο των προκριματικών της κινεζικής διοργάνωσης.

Ο 22χρονος τενίστας (Νο 135 στην παγκόσμια κατάταξη) δεν είχε καλή απόδοση και έχασε με 6-3, 6-2 από τον Τιμοφέι Σατόφ (Νο 215) από το Καζακστάν και έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό στο προτελευταίο Masters της σεζόν.

Το χαμηλό ποσοστό ευστοχίας στο 1ο σερβίς (μόλις 49%), στοίχισε στον Σακελλαρίδη, ο οποίος αντιμετώπισε συνολικά 12 break points στο ματς, από τα οποια τα τέσσερα μετατράπηκαν σε break για τον 25χρονο Καζάκο.