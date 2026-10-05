ΑΕΚ: Πρόστιμο 4.000 ευρώ από την ΕΠΟ για τον τελικό του Super Cup

Χρηματικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ. Η ποινή αφορά παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα που καταγράφηκαν στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, ο οποίος διεξήχθη τον περασμένο Αύγουστο στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ:

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση: Κηρύσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ πειθαρχικώς ελεγκτέα, για την αποδιδόμενη παράβαση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. στον αγώνα Super Cup ΑΕΚ -ΟΦΗ στις 12/08/2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο. Επιβάλλει σε βάρος της εγκαλουμένης, χρηματική ποινή ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.000) ευρώ».