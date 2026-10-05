ΑΕΚ: Πρόστιμο 4.000 ευρώ από την ΕΠΟ για τον τελικό του Super Cup
Η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλε χρηματικό πρόστιμο 4.000 ευρώ στην ΑΕΚ για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ.
Χρηματικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ. Η ποινή αφορά παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα που καταγράφηκαν στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, ο οποίος διεξήχθη τον περασμένο Αύγουστο στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ:
«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση: Κηρύσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ πειθαρχικώς ελεγκτέα, για την αποδιδόμενη παράβαση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. στον αγώνα Super Cup ΑΕΚ -ΟΦΗ στις 12/08/2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο. Επιβάλλει σε βάρος της εγκαλουμένης, χρηματική ποινή ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.000) ευρώ».