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ΑΕΚ: Πρόστιμο 4.000 ευρώ από την ΕΠΟ για τον τελικό του Super Cup

Η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλε χρηματικό πρόστιμο 4.000 ευρώ στην ΑΕΚ για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ.

ΑΕΚ: Πρόστιμο 4.000 ευρώ από την ΕΠΟ για τον τελικό του Super Cup
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Χρηματικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ. Η ποινή αφορά παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα που καταγράφηκαν στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, ο οποίος διεξήχθη τον περασμένο Αύγουστο στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ:

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση: Κηρύσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ πειθαρχικώς ελεγκτέα, για την αποδιδόμενη παράβαση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. στον αγώνα Super Cup ΑΕΚ -ΟΦΗ στις 12/08/2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο. Επιβάλλει σε βάρος της εγκαλουμένης, χρηματική ποινή ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.000) ευρώ».

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