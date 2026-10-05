Σάκκαρη - Σβιτόλινα 0-2: Ήττα και αποκλεισμός στο China Open

Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε απέναντι στην Ελίνα Σβιτόλινα, όμως γνώρισε την ήττα με 6-4, 7-5 και έμεινε εκτός συνέχειας στο China Open.

Σάκκαρη - Σβιτόλινα 0-2: Ήττα και αποκλεισμός στο China Open
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Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μεγάλη μάχη απέναντι στην Ελίνα Σβιτόλινα, όμως η Ουκρανή ήταν πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία και πήρε τη νίκη με 6-4, 7-5, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον 4ο γύρο του China Open.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση και προηγήθηκε με 1-0, ενώ στη συνέχεια είχε ευκαιρίες να κάνει break. Η Ελληνίδα δημιούργησε δύο break points στο 6ο game, όμως η Σβιτόλινα κατάφερε να τα σβήσει και να ισοφαρίσει σε 3-3.

Η Σάκκαρη πήρε ξανά το προβάδισμα με 4-3, όμως στο 9ο game ήρθε η κρίσιμη στιγμή. Η Ελληνίδα βρέθηκε πίσω με 0-40 και, μετά το 30-40, ένα διπλό λάθος έδωσε στη Σβιτόλινα το break. Η Ουκρανή πέρασε μπροστά με 5-4 και στη συνέχεια σέρβιρε επιτυχημένα για το 6-4, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με παρόμοιο τρόπο. Η Σάκκαρη πήρε το πρώτο game, όμως η Σβιτόλινα απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Οι δύο τενίστριες κράτησαν στη συνέχεια τα σερβίς τους, με τη Σάκκαρη να διατηρεί το προβάδισμα και να φτάνει στο 5-4, βγάζοντας όμορφους πόντους στο 9ο game.

Η Σβιτόλινα, όμως, δεν έχασε την ψυχραιμία της. Ισοφάρισε σε 5-5 και στο 11ο game εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν. Με τη βοήθεια του φιλέ και στη συνέχεια με winner, έφτασε στο δεύτερο break της και προηγήθηκε με 6-5.

Με το σερβίς στα χέρια της, η Ουκρανή έφτασε σε διπλό match point και στη δεύτερη ευκαιρία της ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, κατακτώντας το σετ με 7-5.

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