Ολυμπιακός: Εγκρίθηκε από την ΚΟΕ η μεταγραφή του Σπάχιτς

Στον Ολυμπιακό θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Σεμίρ Σπάχιτς, με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας να εγκρίνει τη μεταγραφή του από τον ΝΟ Βουλιαγμένης στους νταμπλούχους Ελλάδας.

Ο 20χρονος Έλληνας φουνταριστός είχε ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του με το σκουφάκι της Βουλιαγμένης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Ο Ολυμπιακός κινήθηκε για την απόκτησή του, θέλοντας να ενισχύσει τη συγκεκριμένη θέση μετά τις αποχωρήσεις των Κάκαρη και Νικολαΐδη, οι οποίοι συνεχίζουν την καριέρα τους σε Φερεντσβάρος και Παναθηναϊκό αντίστοιχα.

Η μεταγραφή είχε ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό στις 13 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η υπόθεση δεν είχε ολοκληρωθεί χωρίς εμπόδια. Ο ΝΟ Βουλιαγμένης κατέθεσε ένσταση, υποστηρίζοντας πως ο αθλητής δεσμευόταν με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια.

Η ΚΟΕ εξέτασε την ένσταση και τελικά δεν την έκανε δεκτή, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σπάχιτς στον Ολυμπιακό. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως έπαιξε η διάταξη που αφορά αθλητές οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβόλαιο πριν από τη συμπλήρωση των 19 ετών.

Ο Σπάχιτς φέρεται να έκανε χρήση της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον αθλητή, όταν συμπληρώσει τα 19 χρόνια του, να πραγματοποιήσει μία φορά μεταγραφή ως ερασιτέχνης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης, το συμφωνητικό ανανέωσης που είχε υπογραφεί με τον ΝΟ Βουλιαγμένης δεν είχε συνυποβληθεί στην ΚΟΕ. Με αυτά τα δεδομένα, η Ομοσπονδία απέρριψε την ένσταση και ενέκρινε τη μετακίνηση του 20χρονου πολίστα στον Ολυμπιακό.