Ηρακλής: Ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Καυτανζόγλειο - «We are back home»

Την επιστροφή του στο σπίτι του, στο «Καυτανζόγλειο» ανακοίνωσε ο Ηρακλής με τον «Γηραιό» αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της Superleague την ερχόμενη Κυριακή (11/10) θα αγωνίζεται στη φυσική του έδρα.

Οι εργασίες του σταδίου ολοκληρώθηκαν και έτσι έχει ανοίξει με κάθε επισημότητα η επιστροφή του Ηρακλή στο σπίτι του. Πρώτος αντίπαλος στο Καυτανζόγλειο θα είναι ο Λεβαδειακός.

https://www.instagram.com/p/DeHBd-VjHFo/

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Μετά από μια τεράστια προσπάθεια τριών και πλέον μηνών από τη Διοίκηση της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ και έναν απαιτητικό, γραφειοκρατικό και όχι μόνο, μαραθώνιο, το Καυτανζόγλειο Στάδιο είναι πλέον έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πόρτες του για την ομάδα μας στη Super League, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Λεβαδειακό.Στο πλαίσιο των τελευταίων ελέγχων και των απαραίτητων διαδικασιών, σήμερα βρέθηκαν στο Καυτανζόγλειο η Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ, Έλλη Περράκη, ο Αντώνης Γκριμότσης από το διαπιστευμένο εργαστήριο της FIFA Grassform, ο Μάκης Τσάτσος, Υπεύθυνος Ασφάλειας Αγώνων και Γηπέδων της ΕΠΟ, καθώς και ο Γιάννης Αθανασίου από τη HELLASOD, εταιρεία κατασκευής και συντήρησης αγωνιστικών χώρων.

Την Κυριακή επιστρέφουμε στο σπίτι μας και περιμένουμε τον κόσμο του ΗΡΑΚΛΗ να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, να γεμίσει τις κερκίδες και να γίνει, για ακόμη μία φορά, ο δωδέκατος παίκτης μας».