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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο στόχαστρο της Γιουβέντους και της Μπαρτσελόνα ο Σέσκο

Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο στόχαστρο της Γιουβέντους και της Μπαρτσελόνα ο Σέσκο
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Ο Μπέντζαμιν Σέσκο φαίνεται πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Γιουβέντους και την Μπαρτσελόνα να εξετάζουν την περίπτωσή του ενόψει του 2027.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από την πλευρά της, δεν αναμένεται να παραχωρήσει εύκολα τον παίκτη. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» κοστολογούν τον Σέσκο περίπου στα 75 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τον αγγλικό σύλλογο έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2030.

Ο Σέσκο βρίσκεται στο «Ολντ Τράφορντ» από τον Αύγουστο του 2025 και έχει ήδη καταγράψει 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώσει 14 γκολ και μία ασίστ.

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