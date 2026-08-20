Η Τσορούμ του Κυζιρίδη ενδιαφέρεται για τον Χάμες Ροντρίγκες

Την υπογραφή του Κολομβιανού μεσοεπιθετικού θέλει να αποσπάσει η νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, Τσορούμ, προσφέροντάς του ένα υπέρογκο συμβόλαιο για να τον πείσει.

Η Τσορούμ του Κυζιρίδη ενδιαφέρεται για τον Χάμες Ροντρίγκες
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Δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι κινείται η νεοφώτιστη στη Super Lig της Τουρκίας, Τσορούμ, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα θέλει να κάνει δικό της τον Χάμες Ροντρίγκες που πρόσφατα αποδεσμεύτηκε από τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ του MLS.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έχει στα χέρια του πρόταση ύψους 4.5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από τους Τούρκους, οι οποίοι πιέζουν για την απόκτησή του.

Θυμίζουμε πως με τα χρώματα της Τσορούμ θα αγωνίζεται και ο διεθνής εξτρέμ Αλέξανδρος Κυζιρίδης, που πρόσφατα αποκτήθηκε από τη Χαρτς με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετική περσινή σεζόν.

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