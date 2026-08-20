Παραμένει κι επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Ζοάο Κανσέλο

Η επιστροφή του Ζοάο Κανσέλο στη Βαρκελώνη είναι πλέον γεγονός, με την Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του έμπειρου Πορτογάλου αμυντικού.

Ο 32χρονος μπακ έμεινε ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ και συμφώνησε με τους «μπλαουγκράνα», επιστρέφοντας στον σύλλογο με μόνιμη μεταγραφή.

Αυτή τη φορά, η συνεργασία των δύο πλευρών δεν αφορά δανεισμό, με τον Κανσέλο να υπογράφει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Μπαρτσελόνα έως το καλοκαίρι του 2029.

Πρόκειται για την τρίτη θητεία του διεθνούς Πορτογάλου στην καταλανική ομάδα, όπου έχει ήδη σημαντική παρουσία. Μέχρι σήμερα, ο Κανσέλο έχει αγωνιστεί σε 65 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, καταγράφοντας έξι γκολ και εννέα ασίστ.