Δείτε τα highlights από το ντέρμπι της Κοκκινιάς, Προοδευτική – Ιωνικός , για την 3η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Η Προοδευτική ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Κοκκινιάς, καθώς επικράτησε 2-0 του Ιωνικού.

Οι δύο ιστορικοί αντίπαλοι συναντήθηκαν ξανά έπειτα από επτά χρόνια, σε μια αναμέτρηση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φίλων της κατηγορίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Μπρούνο Θερτσάι, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του στο 61ο και 83ο λεπτό.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Κορυδαλλού πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο Ιωνικός εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη του νίκη.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε, πάντως, από τον σοβαρό τραυματισμό του τερματοφύλακα της Προοδευτικής, Μανώλη Σαββάκη, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Προοδευτική (Βασίλης Σπάθας): Σαββάκης (43’ λ.τρ. Κιτσιγίννης), Πηγουνάκης, Λάππας, Φιλιππάκης, Χωματιανός, Χλωμίτσιος (90’ Κοντογιαννάτος), Ξυγκάκης (46’ Πρέκας), Θεοδωρίδης, Θερτσάι (90’ Βίλλα), Δηλαβέρης, Βλαχομήτρος (69’ Κουφουδάκης).

Ιωνικός (Μαρσέλο Τροΐζι): Κατσάρας, Τάμπας (66’ Πλατέλλας), Ροκάι, Μπέσκα, Γαϊτάνης (81’ Ζούλιας), Γκόγκα, Παγώνης, Αναστασόπουλος, Ελέζι (66’ Ματσούκας), Καρακώστας, Λιούμης.