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ΑΕΚ: Επιθετικό ρεκόρ στη Νέα Φιλαδέλφεια κι ο… οιωνός τίτλου!

Η ΑΕΚ μετράει 12-0 γκολ στα τρία πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της στη Super League, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή της ιστορίας της.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Επιθετικό ρεκόρ στη Νέα Φιλαδέλφεια κι ο… οιωνός τίτλου!
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Είναι η πρώτη φορά που οι «κιτρινόμαυροι» πετυχαίνει διψήφιο αριθμό τερμάτων στα τρία πρώτα ματς στο «σπίτι» της, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη την εστία της.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα οκτώ γκολ που είχε σημειώσει χωρίς να δεχθεί κανένα τις σεζόν 1967/68 και 2001/02.

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Επίσης, τα 12 τέρματα ενεργητικό αποτελούν οιωνό τίτλου για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς η προηγούμενη φορά που είχαν σημειώσει τόσα στα τρία πρώτα εντός έδρας ματς τους ήταν την αγωνιστική περίοδο 1970/71, ωστόσο τότε είχαν δεχθεί δύο τέρματα. Συγκεκριμένα, είχαν επικρατήσει με 2-0 του ΠΑΟΚ, με 2-0 του Αιγάλεω και με 8-2 της Βέροιας.

Η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει με ακόμη μεγαλύτερη παραγωγικότητα τις σεζόν 1962/63 και 1977/78, όταν πέτυχε από 14 γκολ, δεχόμενη τρία και τέσσερα τέρματα αντίστοιχα.

Τα πρώτα τρία εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ την τρέχουσα σεζόν

ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0

ΑΕΚ - Άρης 5-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0

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