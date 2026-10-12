Αναστάτωση στη Σαχτάρ πριν από την ΑΕΚ: Η Τουρκία πιέζει τον Αρντά Τουράν να αναλάβει την εθνική

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Σαχτάρ η προσπάθεια της τουρκικής ομοσπονδίας να προσεγγίσει τον Αρντά Τουράν, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Champions League.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο άλλοτε διεθνής μεσοεπιθετικός και νυν προπονητής της ουκρανικής ομάδας ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος της Παρασκευής (09/10) με τη Βενές. Την Τετάρτη (14/10), πάντως, η Σαχτάρ έχει μπροστά της την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου.

Η τουρκική ομοσπονδία αναζητά τον διάδοχο του Βιντσέντζο Μοντέλα, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Τουράν είναι ο μοναδικός Τούρκος προπονητής που βρίσκεται στο στόχαστρο για τον πάγκο της εθνικής ομάδας. Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, για να προχωρήσει η υπόθεση είναι να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην εθνική και να μην συνεχίσει παράλληλα την εργασία του σε σύλλογο.

Η στάση της Σαχτάρ, πάντως, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την ώρα. Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, ο σύλλογος δεν έχει καμία πρόθεση να αφήσει τον Αρντά Τουράν να αποχωρήσει, καθώς ο 39χρονος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Τουράν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σαχτάρ το 2025 και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2026, αλλά και στα ημιτελικά του Conference League. Τη φετινή σεζόν, η ουκρανική ομάδα συμμετέχει στη League Phase του Champions League και βρίσκεται στην κορυφή του εγχώριου πρωταθλήματος.

Το ενδιαφέρον της Τουρκίας για τον προπονητή της Σαχτάρ δημιουργεί ένα επιπλέον ζήτημα για τον ουκρανικό σύλλογο, σε μια περίοδο που προετοιμάζεται για το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Λονδίνο.