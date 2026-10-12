Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β’: Για επιστροφή στις νίκες οι «κυανέρυθροι» | Πού θα δείτε τον αγώνα

Με την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β' ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (12/10) το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League 2.

Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στη Νέα Σμύρνη, με διαφορετικούς στόχους και την ανάγκη για βαθμούς.

Το Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β’ είναι προγραμματισμένο για τις 14:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι «κυανέρυθροι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Πύργο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μπροστά στο κοινό τους. Με νίκη, ο Πανιώνιος έχει την ευκαιρία να ανέβει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας, ωστόσο, ένα παιχνίδι περισσότερο από την Athens Kallithea.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ Β' βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη, έχοντας συγκεντρώσει πέντε βαθμούς, κι αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει βαθμολογική ανάσα και θα τον βοηθήσει στη συνέχεια του πρωταθλήματος.