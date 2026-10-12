Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ντέρμπι κορυφής στην Ηλιούπολη για τη Handball Premier | Πού θα δείτε το ντέρμπι

Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Handball Premier, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης.

Οι «ερυθρόλευκοι», που έχουν ξεκινήσει με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έχοντας και μία αγωνιστική περισσότερη, θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους χωρίς απώλειες. Η ομάδα του Ζέλικο Μπάμπιτς προέρχεται, άλλωστε, από την επικράτηση με 35-24 επί της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup τον περασμένο Σεπτέμβριο και θέλει να επαναλάβει ανάλογη εμφάνιση.

Από την πλευρά της, η «Ένωση» μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα και ταξιδεύει στην Ηλιούπολη με στόχο να διατηρήσει το αήττητό της, αλλά και να πάρει τη ρεβάνς για την ήττα στο Super Cup. Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν τη δυσκολία της αποστολής τους και θέλουν να διεκδικήσουν ένα σημαντικό «διπλό» απέναντι σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές τους για τους εγχώριους τίτλους.

Το ΑΕΚ – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 και θα μεταδοθεί από το MEGA NEWS.

Οι δηλώσεις Ματσουόκα και Εντάουι

Ο Χιρόκι Ματσουόκα στάθηκε στη βελτίωση που παρουσιάζει η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας είναι να πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Αναλυτικά, είπε: «Μετά το Σούπερ Καπ είδαμε τα σημεία που χρειαζόμασταν βελτίωση. Τον τελευταίο μήνα νιώθω ότι έχουμε ωριμάσει ατομικά, αλλά και σαν ομάδα. Θα κάνουμε το καλύτερο για να παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο για όλους τους οπαδούς μας, που μας στηρίζουν πάντα».

Στην αντίπερα όχθη, ο Καρίμ Εντάουι υπογράμμισε τη σημασία της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο που μπορεί να παίξει η παρουσία των φιλάθλων του. Όπως, δήλωσε: «Αυτή την περίοδο, κάθε ματς είναι πολύ σημαντικό. Το συγκεκριμένο είναι πολύ δύσκολο, διότι αντιμετωπίζουμε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πάρουμε τη νίκη, την οποία θέλουμε να πανηγυρίσουμε μαζί με τον κόσμο μας. Η παρουσία των φιλάθλων μας θα μας δώσει έξτρα ώθηση για να καταφέρουμε να νικήσουμε».