Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ντέρμπι κορυφής στην Ηλιούπολη για τη Handball Premier | Πού θα δείτε το ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης, για την 5η αγωνιστική της Handball Premier, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους και την «Ένωση» να αναζητά τη ρεβάνς για την ήττα στο Super Cup.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ντέρμπι κορυφής στην Ηλιούπολη για τη Handball Premier | Πού θα δείτε το ντέρμπι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Handball Premier, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης.

Οι «ερυθρόλευκοι», που έχουν ξεκινήσει με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έχοντας και μία αγωνιστική περισσότερη, θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους χωρίς απώλειες. Η ομάδα του Ζέλικο Μπάμπιτς προέρχεται, άλλωστε, από την επικράτηση με 35-24 επί της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup τον περασμένο Σεπτέμβριο και θέλει να επαναλάβει ανάλογη εμφάνιση.

Από την πλευρά της, η «Ένωση» μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα και ταξιδεύει στην Ηλιούπολη με στόχο να διατηρήσει το αήττητό της, αλλά και να πάρει τη ρεβάνς για την ήττα στο Super Cup. Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν τη δυσκολία της αποστολής τους και θέλουν να διεκδικήσουν ένα σημαντικό «διπλό» απέναντι σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές τους για τους εγχώριους τίτλους.

Το ΑΕΚ – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 και θα μεταδοθεί από το MEGA NEWS.

Οι δηλώσεις Ματσουόκα και Εντάουι

Ο Χιρόκι Ματσουόκα στάθηκε στη βελτίωση που παρουσιάζει η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας είναι να πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Αναλυτικά, είπε: «Μετά το Σούπερ Καπ είδαμε τα σημεία που χρειαζόμασταν βελτίωση. Τον τελευταίο μήνα νιώθω ότι έχουμε ωριμάσει ατομικά, αλλά και σαν ομάδα. Θα κάνουμε το καλύτερο για να παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο για όλους τους οπαδούς μας, που μας στηρίζουν πάντα».

Στην αντίπερα όχθη, ο Καρίμ Εντάουι υπογράμμισε τη σημασία της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο που μπορεί να παίξει η παρουσία των φιλάθλων του. Όπως, δήλωσε: «Αυτή την περίοδο, κάθε ματς είναι πολύ σημαντικό. Το συγκεκριμένο είναι πολύ δύσκολο, διότι αντιμετωπίζουμε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πάρουμε τη νίκη, την οποία θέλουμε να πανηγυρίσουμε μαζί με τον κόσμο μας. Η παρουσία των φιλάθλων μας θα μας δώσει έξτρα ώθηση για να καταφέρουμε να νικήσουμε».

COMMENTS
LATEST NEWS
11:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προοδευτική – Ιωνικός: Έτσι πήρε το ντέρμπι της Κοκκινιάς μετά από 7 χρόνια η «Προο» | Τα highlights

10:46 EUROLEAGUE

Παρτιζάν: «Κορυφαία ομάδα ο Παναθηναϊκός, θα υπάρχει συναισθηματική φόρτιση λόγω Ομπράντοβιτς»

10:20 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Επιθετικό ρεκόρ στη Νέα Φιλαδέλφεια κι ο… οιωνός τίτλου!

09:53 SUPER LEAGUE 2

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β’: Για επιστροφή στις νίκες οι «κυανέρυθροι» | Πού θα δείτε τον αγώνα

09:47 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Ο Μοντέρο MVP της 2ης αγωνιστικής

09:30 OPINION

Έπρεπε να… μασάει σίδερα, αλλά ακόμη κι έτσι δεν έχασε από κανέναν καλύτερο

09:27 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Το νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου για Γιόκιτς!

09:07 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ντέρμπι κορυφής στην Ηλιούπολη για τη Handball Premier | Πού θα δείτε το ντέρμπι

08:44 CHAMPIONS LEAGUE

Αναστάτωση στη Σαχτάρ πριν από την ΑΕΚ: Η Τουρκία πιέζει τον Αρντά Τουράν να αναλάβει την εθνική

08:30 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Για τη νίκη που τον στέλνει στην κορυφή ο «Δικέφαλος» - Η ώρα και το κανάλι

08:15 OPINION

Ο απαράβατος κανόνας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

07:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θύμα κυβερνοεπίθεσης η Λεβάντε - Φόβοι για διαρροή προσωπικών και οικονομικών δεδομένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας