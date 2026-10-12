«Στη λίστα της Μιλάνο ο Τζαμπάρι Πάρκερ»

«Εγκλωβισμένος» στο Βελιγράδι βρίσκεται ο Τζαμπάρι Πάρκερ, με τον Αμερικανό φόργουορντ να μην υπολογίζεται από την Παρτιζάν και τον Ζοάν Πεναρόγια τη φετινή σεζόν.

Μέχρι πρότινος, τα ρεπορτάζ στη Σερβία έκαναν λόγο για μηδαμινό ενδιαφέρον από την ευρωπαϊκή αγορά. Καμία επίσημη πρόταση δεν είχε φτάσει στα γραφεία της ομάδας, καθώς κανείς δεν φαινόταν διατεθειμένος να προσφέρει ένα τόσο υψηλό συμβόλαιο στον 31χρονο.

Τα δεδομένα ωστόσο άλλαξαν άρδην, καθώς τα ιταλικά δημοσιεύματα φέρνουν τη Μιλάνο να εξετάζει ζεστά την περίπτωσή του. Το απογοητευτικό ξεκίνημα των Ιταλών στη σεζόν έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις του κλαμπ, αναγκάζοντας τη διοίκηση να ψάξει δραστικές λύσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.

Θυμίζουμε πως στη συγκεκριμένη θέση αγωνίζονται οι Άλεκ Πίτερς, Τζαμπάολο Ρίτσι, Τζέισον Μπερνέλ και Νίκολα Ακέλε.