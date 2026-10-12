Γυάλιζε το μάτι τους

Δήλωση διεκδίκησης του φετινού πρωταθλήματος έκανε το βράδυ της Κυριακής (11/10) ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες πήραν το «αιώνιο» ντέρμπι χάρις στο σουτ του Παναγιώτη Ρέτσου, ωστόσο, αυτό που έκρινε την αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν η εικόνα που είχαν οι παίκτες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ σ’ ένα ματς που είχε μετατραπεί σε «τελικό».

Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός είχε πάνω του μία τεράστια πίεση και ένα ακόμα μεγαλύτερο «πρέπει», αφού βαθμολογικά είχε μείνει πίσω στη «μάχη» του τίτλου, ενώ και η εικόνα που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν η καλύτερη δυνατή.

Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής (11/10) οι Πειραιώτες έδειξαν όλα αυτά τα στοιχεία που δεν είχαν το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα, η αμφισβήτηση να είναι μεγάλη. Η ομάδα του Βάσκου κόουτς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και το… μάτι της γυάλιζε. Έδειξε από τα πρώτα λεπτά πως ήθελε να… πουλήσει πολύ ακριβά το «τομάρι» της. Και συνήθως, αυτά τα ματς τα παίρνει η ομάδα που τα θέλει περισσότερα. Και σ’ αυτήν την περίπτωση ήταν ο Ολυμπιακός.

Αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους στο χορτάρι ήταν ο Παναγιώτης Ρέτσος που σκόραρε, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι ελάχιστα πιο πίσω βρέθηκε ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό να δίνει ότι δυνάμεις είχε για να βοηθήσει την ομάδα του και ακολουθεί ο Γκουστάβο Πουέρτα. Το ματς που έχει κάνει ο Κολομβιανός, έπειτα από ταξίδι από την άλλη άκρη του κόσμου, αγγίζει τα όρια του απόλυτου.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά για να πάρει τη νίκη, κυρίως από μία δική του κακή στιγμή. Για την ακρίβεια το τετράλεπτο «μπλοκάρισμα» του Μανώλη Σάλιακα που έφερε τις δύο κίτρινες κάρτες και την αποβολή. Σε περίπτωση που ο Έλληνας άσος δεν δημιουργούσε αυτή την συνθήκη, θεωρώ πως οι Πειραιώτες δεν θα σπαταλούσαν πολλές δυνάμεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν αυτό που έπρεπε μπροστά στον κόσμο τους σ’ ένα μεγάλο ντέρμπι, όμως, πλέον έχουν μπροστά τους ένα ακόμα δύσκολο… έργο, αυτό κόντρα στην Μαρσέιγ στην Γαλλία και την επιστροφή με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Στο ενδεχόμενο που ο Ολυμπιακός πάρει το απόλυτο από αυτά τα δύο ματς, τότε έχει μία σημαντική ευκαιρία να στρώσει τον δικό του δρόμο χωρίς… εμπόδια.

Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να δείξει την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα που έκανε και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί μόνο έτσι, θα επέλθει η ηρεμία στα αποδυτήρια και οι Πειραιώτες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να δουλέψουν πιο σωστά για τη δύσκολη συνέχεια.

ΥΓ.: Σαν θηρίο στο... κλουβί είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός πάτησε και πάλι το χορτάρι του φαληρικού γηπέδου και η εικόνα του να τρέχει να πανηγυρίσει με τις πατερίτσες είναι ιδιαίτερη δυνατή.