Τα συγχαρητήρια του Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια (vid)
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε με βιντεοκλήση στους παίκτες στα αποδυτήρια, μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων»
Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στο ντέρμπι «αιωνίων», με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Φάληρο και να επιστρέφουν στο πρωτάθλημα.
Μετά το τέλος του παιχνιδιού στα αποδυτήρια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνομιλία με τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο και τους παίκτες, δίνοντας τα συγχαρητήριά του για τη μεγάλη νίκη.
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