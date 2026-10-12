Τα συγχαρητήρια του Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια (vid)

Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στο ντέρμπι «αιωνίων», με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Φάληρο και να επιστρέφουν στο πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού στα αποδυτήρια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνομιλία με τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο και τους παίκτες, δίνοντας τα συγχαρητήριά του για τη μεγάλη νίκη.

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