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Τα συγχαρητήρια του Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια (vid)

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε με βιντεοκλήση στους παίκτες στα αποδυτήρια, μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων»

Τα συγχαρητήρια του Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια (vid)
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Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στο ντέρμπι «αιωνίων», με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Φάληρο και να επιστρέφουν στο πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού στα αποδυτήρια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνομιλία με τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο και τους παίκτες, δίνοντας τα συγχαρητήριά του για τη μεγάλη νίκη.

Δείτε το βίντεο:

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