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Μάριους: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε - Να αποδεικνύουμε πως είμαστε οι καλύτεροι»

Στο πάθος με το οποίο αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός αλλά και για την εμπειρία του από το πρώτο ντέρμπι μίλησε ο Μάριους Μουαντιλμαντζί

Μάριους: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε - Να αποδεικνύουμε πως είμαστε οι καλύτεροι»
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Το πρώτο του ντέρμπι με τη φανέλα του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε ο Μάριους Μουαντιλμαντζί και μάλιστα με νίκη (1-0) τονίζοντας πως το απήλαυσε στον μέγιστο βαθμό, ενώ στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του που κατά τη γνώμη του απέδειξε πως ήταν ανώτερη από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πρώτο του ντέρμπι: “Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα σε πρώτο ντέρμπι και καταφέραμε να κερδίσουμε. Ένα ντέρμπι ξέρουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν το κερδίζεις. Παίξαμε με πάθος. Δείξαμε μπροστά στον κόσμο μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απόλαυσα το παιχνίδι”.

Για το αν αισθάνεται πως αυτό το παιχνίδι είναι αλλαγή για τον Ολυμπιακό και τώρα πηγαίνει για το πρωτάθλημα: “Είναι νίκη σημαντική, που μας δίνει αυτοεποίθηση. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίζει το πρωτάθλημα, όμως τα παιχνίδια τα παίρνουμε ένα – ένα. Κάθε φορά θέλουμε να αποδεικνύουμε πως είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο και αυτό ήταν το σημαντικό”.

Για τις μάχες που έδωσε: “Είμαι πολύ ευχαριστημένος, ήταν ένα ντέρμπι. Έπαιξα απέναντι σ’ έναν παλιό μου συμπαίκτη (σ.σ. Φαν Ντρόγκελεν), ο καθένας έπαιξε το καλύτερο για τη δική του ομάδα, είμαι χαρούμενος που ήμασταν καλύτερoi”.

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