Κάνγκουα: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα - Είναι κάτι που βαραίνει τους πάντες»

Ο Κινγκς Κάνγκουα δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να τον κρατά στον πάγκο για το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια πήρε τελικά χρόνο συμμετοχής με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο σε μία προσπάθεια να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Κάνγκουα

Για το ματς: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε ματς. Και πάλι, όμως, είναι η πρώτη μας ήττα στη σεζόν. Ξέρουμε πως είμαστε απλώς στην αρχή. Οφείλουμε να προχωρήσουμε, να βλέπουμε μπροστά. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, απόλαυσα το ντέρμπι».

Για το πόσο στοιχίζει η ήττα σε ένα ντέρμπι: «Είναι δύσκολο να επανέλθεις, αλλά και πάλι. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση, είμαστε απογοητευμένοι που χάσαμε το ντέρμπι, αλλά έχουμε τρεις μέρες για να το αλλάξουμε. Θα ξεκουραστούμε σήμερα, θα επανέλθουμε και θα συγκεντρωθούμε για το επόμενο ματς».

Για την αδυναμία να ισοφαρίσουν μετά την αποβολή: «Δεν παίξαμε αρκετά καλά για να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης. Είναι κάτι που βαραίνει τους πάντες. Πρέπει να επιστρέψουμε πίσω, να δουλέψουμε σκληρά και να επανέλθουμε».