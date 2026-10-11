Ρέτσος: «Μου το είχε πει ο Σάλιακας ότι θα σκοράρω με σουτ - Δείξαμε ότι θέλαμε τη νίκη πιο πολύ»

Πολύ χαρούμενος παρουσιάστηκε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος που με το δικό του γκολ από το 33ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη και τους 3 βαθμούς στο πρώτο φετινό ντέρμπι «αιωνίων».

Ο Ρέτσος αποκάλυψε μάλιστα πως πριν τον αγώνα ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό και την Εθνική του είχε πει πως θα σκοράρει και μάλιστα όχι με το κεφάλι, αλλά με σουτ.

«Ήταν το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια. Μου το είχε πει και ο Μανώλης (Σάλιακας) ότι δε θα βάλω γκολ με κεφαλιά αλλά με σουτ και αυτό έγινε. Το αφιερώνω στους δικούς μου ανθρώπους που είναι δίπλα μου όλο αυτόν τον καιρό. Ήταν μεγάλη νίκη για την ομάδα, νομίζω τη χρειαζόμασταν και κοιτάμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά», δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού για το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Για την προσπάθεια των συμπαικτών του: «Είναι σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να σταθώ στη ψυχή που έδωσαν όλα τα παιδιά μετά την κόκκινη. Όχι μόνο όσοι έπαιξαν αλλά στον κόσμο μας, το προπονητικό σταφ, όσους ήταν στον πάγκο. Δείξαμε ότι το θέλαμε. Ήταν αυτό που είπα πριν από τον αγώνα ότι δεν θα κριθεί ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε ποιος είναι πιο γρήγορος και πιο δυνατός αλλά αυτός που το θέλει ποιο πολύ και σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά»

«Έχουμε πει ότι άμα μένει το μηδέν πίσω μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι, αυτό κάναμε, η άμυνα ξεκινάει από μπροστά και βοήθησαν όλα τα παιδιά από την πρώτη γραμμή πίεσης, έτρεχαν, έδωσαν το 100% όλοι. Ένα μπράβο, συγχαρητήρια και προχωράμε», είπε κλείνοντας ο Παναγιώτης Ρέτσος