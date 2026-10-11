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Αλγουαθίλ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι - Δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 συνεχόμενες πάσες»

Άκρως ικανοποιημένος ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι «αιωνίων»

Αλγουαθίλ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι - Δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 συνεχόμενες πάσες»
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Μεγάλος νικητής στο ντέρμπι «αιωνίων» του «Γ. Καραϊσκάκης» αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 1-0 με το γκολ του Ρέτσου από το το 34ο λεπτό.

Ευχαριστημένος φυσικά από το αποτέλεσμα αλλά και από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του παρουσιάστηκε ο προπονητής των «Ερυθρόλευκων» Ιμανόλ Αλγουαθίλ στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αναμέτρηση.

«Ζήσαμε το ντέρμπι το κερδίσαμε, είχα την ευκαιρία να δω αυτή τη φοβερή ατμόσφαιρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, όμως έχουμε σημαντικό παιχνίδι μπροστά μας και θα προετοιμαστούμε για αυτό», ανέφερε αρχικά.

Για την προσπάθεια των παικτών του δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι, μέχρι το σημείο που μείναμε με 10 παίκτες ήμασταν συγκεντρωμένοι και δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 συνεχόμενες πάσες. Παίξαμε με φοβερό πάθος και δώσαμε στους φιλάθλους την εντύπωση πως είχαμε μεγάλη διάθεση αλλά και ψυχραιμία».

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