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Η βαθμολογία της Super League μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.   

Η βαθμολογία της Super League μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
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Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο «αιώνιο» ντέρμπι με 1-0, έφερε νέα δεδομένα στη βαθμολογία της Super League.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε πρώτος, αλλά πλέον νιώθει τους διώκτες του σε απόσταση αναπνοής, μιας και η ΑΕΚ είναι στο -1 και οι Πειραιώτες στο -2.

Μεγάλος κερδισμένος μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν επικρατήσει τη Δευτέρα (12/10) της Καλαμάτας θα πιάσει το Τριφύλλι στην κορυφή.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0

Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0

Αρης – Βόλος Elabet 3-2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)

Βαθμολογία

  1. Παναθηναϊκός 15
  2. ΑΕΚ 14
  3. Ολυμπιακός 13
  4. ΠΑΟΚ 12
    ---------------------------------------
  5. ΟΦΗ 10
  6. Άρης 10
  7. Ηρακλής 9
  8. Παναιτωλικός 9
    -------------------------------------------
  9. Κηφισιά 8
  10. Αστέρας Τρίπολης 5
  11. Καλαμάτα 4
  12. Ατρόμητος 2
  13. Λεβαδειακός 1
  14. Bόλος Elabet -1
    * Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
    ** ΠΑΟΚ και Καλαμάτα έχουν ματς λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (7η)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)

Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Κηφισιά – Αρης (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)

Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

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