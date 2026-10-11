Η βαθμολογία της Super League μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο «αιώνιο» ντέρμπι με 1-0, έφερε νέα δεδομένα στη βαθμολογία της Super League.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε πρώτος, αλλά πλέον νιώθει τους διώκτες του σε απόσταση αναπνοής, μιας και η ΑΕΚ είναι στο -1 και οι Πειραιώτες στο -2.

Μεγάλος κερδισμένος μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν επικρατήσει τη Δευτέρα (12/10) της Καλαμάτας θα πιάσει το Τριφύλλι στην κορυφή.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0

Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0

Αρης – Βόλος Elabet 3-2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)

Βαθμολογία

Παναθηναϊκός 15 ΑΕΚ 14 Ολυμπιακός 13 ΠΑΟΚ 12

--------------------------------------- ΟΦΗ 10 Άρης 10 Ηρακλής 9 Παναιτωλικός 9

------------------------------------------- Κηφισιά 8 Αστέρας Τρίπολης 5 Καλαμάτα 4 Ατρόμητος 2 Λεβαδειακός 1 Bόλος Elabet -1

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** ΠΑΟΚ και Καλαμάτα έχουν ματς λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (7η)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)

Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Κηφισιά – Αρης (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)

Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ