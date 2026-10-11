Η βαθμολογία της Super League μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.
Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο «αιώνιο» ντέρμπι με 1-0, έφερε νέα δεδομένα στη βαθμολογία της Super League.
Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε πρώτος, αλλά πλέον νιώθει τους διώκτες του σε απόσταση αναπνοής, μιας και η ΑΕΚ είναι στο -1 και οι Πειραιώτες στο -2.
Μεγάλος κερδισμένος μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν επικρατήσει τη Δευτέρα (12/10) της Καλαμάτας θα πιάσει το Τριφύλλι στην κορυφή.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1
ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0
Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0
Αρης – Βόλος Elabet 3-2
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)
Βαθμολογία
- Παναθηναϊκός 15
- ΑΕΚ 14
- Ολυμπιακός 13
- ΠΑΟΚ 12
---------------------------------------
- ΟΦΗ 10
- Άρης 10
- Ηρακλής 9
- Παναιτωλικός 9
-------------------------------------------
- Κηφισιά 8
- Αστέρας Τρίπολης 5
- Καλαμάτα 4
- Ατρόμητος 2
- Λεβαδειακός 1
- Bόλος Elabet -1
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** ΠΑΟΚ και Καλαμάτα έχουν ματς λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (7η)
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)
Κυριακή 17 Οκτωβρίου
Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Κηφισιά – Αρης (8μμ)
ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)
Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ