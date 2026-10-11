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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτό που έκανε ο Ορτέγκα στον Τετέι, είχε δοθεί πέναλτι το 2025

Πριν 1,5 χρόνο  στις Σέρρες μια ανάλογη κίνηση του Ντραγκόφσκι είχε αποφέρει αποβολή του Πολωνού τερματοφύλακα και πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού – Στο ντέρμπι δεν κρίθηκε πως είναι παράβαση. 

Λευτέρης Μπακολιάς

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτό που έκανε ο Ορτέγκα στον Τετέι, είχε δοθεί πέναλτι το 2025
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Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ορτέγκα εκνευρισμένος απώθησε με την μπάλα το κεφάλι του Αντρέα Τετέι. Τη στιγμή που ο επιθετικός του Παναθηναϊκός βρισκόταν εντός περιοχής και βρέθηκε στο έδαφος.

Σε κανονική ροή αγώνα, αλλά ακόμη περισσότερο από τα ριπλέι, είναι ξεκάθαρο πως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού σηκώνει τα χέρια του με σκοπό να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, δεν έκρινε πως υπάρχει παράβαση. Η οποία θα ήταν πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού και αποβολή του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Μια παρόμοια φάση, είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2025 στις Σέρρες. Το παιχνίδι ήταν Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός. Εκείνη τη στιγμή το σκορ ήταν στο 1-2. Ο Ντραγκόφσκι είχε στα χέρια του την μπάλα και ο Μπεντανκόρ τον εμπόδιζε στο να κάνει βολέ.

Ο Πολωνός έκανε με το κεφάλι του, την κίνηση που έκανε ο Ορτέγκα με τα χέρια. Ο επιθετικός του Πανσερραϊκού βρέθηκε στο έδαφος και αμέσως υποδείχθηκε πέναλτι και η κόκκινη κάρτα βγήκε απ’ το τσεπάκι του διαιτητή.

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