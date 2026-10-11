Νίστρουπ: «Ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο - Παίξαμε με υπερβολικό άγχος»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-0 στο πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στο μεγαλύτερο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μιλώντας μετά το παιχνίδι στη Magenta TV μεταξύ άλλων αναφέρε ότι οι «πράσινοι» δεν έπαιξαν όπως έπρεπε, αλλά ταυτόχρονα ότι το «τριφύλλι» δεν άξιζε να χάσει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ

«Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, με πολύ μικρές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο, πιστεύω ότι αγωνιστήκαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να βρισκόμαστε.

Θεωρώ ότι παίξαμε με υπερβολικό άγχος, τόσο όταν αγωνιζόμασταν έντεκα εναντίον έντεκα, όσο και όταν είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα, παίζοντας έντεκα εναντίον δέκα.

Τελικά, ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στα 95 λεπτά δημιουργήθηκαν ελάχιστες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, όμως πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ.

Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς άλλαξε. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε παρουσιάσει καλύτερη εικόνα και αυτό δεν αφορά μόνο το πρώτο ημίχρονο, αλλά και το δεύτερο.

Θεωρώ ότι είχαμε υπερβολικό άγχος όταν είχαμε την μπάλα στα πόδια μας, ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν όσο επιθετικοί και αποφασιστικοί θα έπρεπε.

Όταν ένα παιχνίδι είναι τόσο κλειστό και κάθε ομάδα δημιουργεί μόλις δύο ή τρεις καλές ευκαιρίες, πρέπει να αξιοποιείς αυτές που σου παρουσιάζονται. Εκείνοι κατάφεραν να το κάνουν μία φορά, ενώ εμείς όχι.

Γι’ αυτόν τον λόγο άξιζαν τη νίκη, παρότι ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες μέσα στα 95 λεπτά».