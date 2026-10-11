· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Σταμάτησε στα 13 παιχνίδια το αήττητο σερί του Νίστρουπ στο «τριφύλλι»

Τέλος στο σερί του Δανού στον πάγκο των «πράσινων».

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Σταμάτησε στα 13 παιχνίδια το αήττητο σερί του Νίστρουπ στο «τριφύλλι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ήττα από τον Ολυμπιακό «Γ. Καραϊσκάκης» αποτέλεσε το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, βάζοντας παράλληλα τέλος στο αήττητο ξεκίνημα του Δανού τεχνικού.

Μέχρι το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League, το «τριφύλλι» είχε καταφέρει να παραμείνει αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Νίστρουπ να έχει χτίσει από την πρώτη στιγμή ένα σύνολο που έβρισκε σταθερά τον τρόπο να παίρνει αποτελέσματα.

Το σερί έφτασε τα 13 παιχνίδια, με τον απολογισμό του Δανού προπονητή να περιλαμβάνει επτά νίκες και πέντε ισοπαλίες, πριν από τη βραδιά στο Φάληρο. Σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός είχε θετικές παρουσίες τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην ευρωπαϊκή του πορεία, διατηρώντας το αήττητο σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και προκριματικά του Conference League.

Αυτή τη φορά, όμως, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να βρουν απάντηση στο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου, με τον Ολυμπιακό να κρατά μέχρι τέλους το προβάδισμά του και να πανηγυρίζει τη νίκη.

Το αποτέλεσμα στο Φάληρο είχε διπλή σημασία για τον Παναθηναϊκό, καθώς πέρα από την απώλεια του ντέρμπι, σηματοδότησε και την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο Νίστρουπ είδε το προσωπικό του αήττητο σερί να ολοκληρώνεται έπειτα από 13 αναμετρήσεις.

Τα αποτελέσματα του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό

  • Πάκσι - Παναθηναϊκός 1-2
  • Παναθηναϊκός - Πάκσι 2-2
  • Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948 1-1
  • ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός 1-1 (1-2 παράταση)
  • Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 2-2
  • Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός 1-1 (1-2 παράταση)
  • Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2
  • Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου 1-0
  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1
  • Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-1
  • Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 3-0
  • Κηφισιά - Παναθηναϊκός 0-2
  • Καλαμάτα - Παναθηναϊκός 0-1
  • Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0
COMMENTS
LATEST NEWS
23:57 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Με απουσίες η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

23:54 SUPER LEAGUE

Κάνγκουα: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα - Είναι κάτι που βαραίνει τους πάντες»

23:53 SUPER LEAGUE

Μάριους: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε - Να αποδεικνύουμε πως είμαστε οι καλύτεροι»

23:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτό που έκανε ο Ορτέγκα στον Τετέι, είχε δοθεί πέναλτι το 2025

23:35 SUPER LEAGUE

Ρέτσος: «Μου το είχε πει ο Σάλιακας ότι θα σκοράρω με σουτ - Δείξαμε ότι θέλαμε τη νίκη πιο πολύ»

23:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σταμάτησε στα 13 παιχνίδια το αήττητο σερί του Νίστρουπ στο «τριφύλλι»

23:19 SUPER LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι - Μέχρι την αποβολή δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 συνεχόμενες πάσες»

23:10 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights της «ερυθρόλευκης» νίκης

23:06 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο - Παίξαμε με υπερβολικό άγχος»

22:59 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0: Έβγαλε σφυγμό και επέστρεψε για τον τίτλο

22:55 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: Στο -2 ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό, ευκαιρία για ΠΑΟΚ

22:42 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η επέμβαση του Ορτέγκα στο σουτ του Σαλάχ Εντίν (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας