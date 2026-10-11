Παναθηναϊκός: Σταμάτησε στα 13 παιχνίδια το αήττητο σερί του Νίστρουπ στο «τριφύλλι»

Η ήττα από τον Ολυμπιακό «Γ. Καραϊσκάκης» αποτέλεσε το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, βάζοντας παράλληλα τέλος στο αήττητο ξεκίνημα του Δανού τεχνικού.

Μέχρι το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League, το «τριφύλλι» είχε καταφέρει να παραμείνει αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Νίστρουπ να έχει χτίσει από την πρώτη στιγμή ένα σύνολο που έβρισκε σταθερά τον τρόπο να παίρνει αποτελέσματα.

Το σερί έφτασε τα 13 παιχνίδια, με τον απολογισμό του Δανού προπονητή να περιλαμβάνει επτά νίκες και πέντε ισοπαλίες, πριν από τη βραδιά στο Φάληρο. Σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός είχε θετικές παρουσίες τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην ευρωπαϊκή του πορεία, διατηρώντας το αήττητο σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και προκριματικά του Conference League.

Αυτή τη φορά, όμως, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να βρουν απάντηση στο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου, με τον Ολυμπιακό να κρατά μέχρι τέλους το προβάδισμά του και να πανηγυρίζει τη νίκη.

Το αποτέλεσμα στο Φάληρο είχε διπλή σημασία για τον Παναθηναϊκό, καθώς πέρα από την απώλεια του ντέρμπι, σηματοδότησε και την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο Νίστρουπ είδε το προσωπικό του αήττητο σερί να ολοκληρώνεται έπειτα από 13 αναμετρήσεις.

Τα αποτελέσματα του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό